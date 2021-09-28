30-летний французский хавбек пропустит поединок с "бьянконери" в ЛЧ, а также встречу с Саутгемптоном в английской Премьер-лиге из-за болезни, сообщает Goal.com.

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Наставник "пенсионеров" Томас Тухель подтвердил, что Канте получил положительный тест на коронавирус. Сейчас полузащитник находится на каратине. Н'Голо также может пропустить октябрьские матчи сборной Франции в квалификации на ЧМ-2022. Кроме француза, поединок с туринцами пропустят также Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт и Рис Джеймс.

Напомним, Челси встретится с Ювентусом 29-го сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Матч с Саутгемптоном состоится 2-го октября.

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