Перемогу "Старій синьйорі" приніс гол Федеріко К'єзи. Чемпіон Європи у складі збірної Італії вразив ворота Челсі вже на перших секундах другого тайму. Блискавична атака Юве завершилася влучним ударом К'єзи під поперечину. Менді нічого вдіяти не зміг.

Ювентус мінімально здолав Челсі та очолив групу ЛЧ – потужний старт другого тайму вирішив усе

І Ювентус, і Челсі мали шанси змінити рахунок на табло, але гол господарів так і залишився єдиним. 1:0 – мінімальний тріумф туринців, які після невдалого старту сезону поступово починають набирати форму.

Підопічні Аллегрі здобули другу перемогу і лідирують у групі H. У чинних володарів трофею 3 пункти, стільки ж у Зеніта. Мальме не набрав жодного очка.

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