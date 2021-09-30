Победу "Старой синьоре" принес гол Федерико Кьезы. Чемпион Европы в составе сборной Италии поразил ворота Челси уже на первых секундах второго тайма. Молниеносная атака Юве завершилась точным ударом Кьезы под перекладину. Менди ничего поделать не смог.

Ювентус минимально одолел Челси и возглавил группу ЛЧ – мощный старт второго тайма решил все

И Ювентус, и Челси имели шансы изменить счет на табло, но гол хозяев так и остался единственным. 1:0 – минимальный триумф туринцев, которые после неудачного старта сезона постепенно начинают набирать форму.

Подопечные Аллегри одержали вторую победу и лидируют в группе H. У действующих обладателей трофея 3 пункта, столько же у Зенита. Мальме не набрал ни одного очка.

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