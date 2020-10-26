Легенда Ювентуса Алессандро Дель П'єро хвилюється за Стару синьйору перед поєдинком ЛЧ проти Барси.

"Пірло шукає рішення, він буде міняти склад залежно від суперників. Не виключено, що формація також буде змінена. У Юве є великий атакувальний потенціал з Кулусевскі і К'єзою на флангах. Я бачу варіант гри з двома центральними півзахисниками за схеми 4-2-4.

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Якщо команда має великий потенціал в атаці, його потрібно використовувати. Схема 4-2-4 може дати чотирьом гравцям попереду багато свободи. Кулусевкі праворуч, К'єза ліворуч і Дибала – Роналду або Дибала – Мората", – цитує Дель П'єро Sky Sports.

Зустріч Юве та Барселони відбудеться 28 жовтня. Нагадаємо, у першому турі ЛЧ Ювентус в Києві переграв Динамо (2:0).

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