Головний тренер Юве Андреа Пірло може зіткнутись з кадровими проблемами у захисній ланці.

Леонардо Бонуччі не зміг дограти зустріч 5-го туру Серії А проти Верони (1:1) та попросив заміну на 77-й хвилині. Лікарі, на щастя, не знайшли у 33-річного захисника серйозного пошкодження правого стегна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Порятунок суперника Динамо у відеоогляді матчу Ювентус – Верона – 1:1

Попри це, медперсонал туринців продовжує стежити за станом Леонардо, ймовірно, футболіст пропустить поєдинок з Барселоною в рамках другого туру групового етапу ЛЧ, який відбудеться 28 жовтня.

Нагадаємо, у першому турі ЛЧ Ювентус в Києві переграв Динамо (2:0).

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