Ювентус – Барселона: Дель Пьеро дал несколько советов Пирло перед матчем Лиги чемпионов
Легенда Ювентуса Алессандро Дель Пьеро волнуется за Старую синьору перед поединком ЛЧ против Барсы.
"Пирло ищет решение, он будет менять состав в зависимости от соперников. Не исключено, что формация также будет изменена. В Юве есть большой атакующий потенциал с Кулусевски и Кьеза на флангах. Я вижу вариант игры с двумя центральными полузащитниками по схеме 4-2 4.
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Если команда имеет большой потенциал в атаке, его нужно использовать. Схема 4-2-4 может дать четырем игрокам предстоит много свободы. Кулусевки справа, Кьеза слева и Дибала – Роналду или Дибала – Мората", – цитирует Дель Пьеро Sky Sports.
Встреча Юве и Барселоны состоится 28 октября. Напомним, в первом туре ЛЧ Ювентус в Киеве переиграл Динамо (2:0).
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