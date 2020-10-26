Легенда Ювентуса Алессандро Дель Пьеро волнуется за Старую синьору перед поединком ЛЧ против Барсы.

"Пирло ищет решение, он будет менять состав в зависимости от соперников. Не исключено, что формация также будет изменена. В Юве есть большой атакующий потенциал с Кулусевски и Кьеза на флангах. Я вижу вариант игры с двумя центральными полузащитниками по схеме 4-2 4.

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Если команда имеет большой потенциал в атаке, его нужно использовать. Схема 4-2-4 может дать четырем игрокам предстоит много свободы. Кулусевки справа, Кьеза слева и Дибала – Роналду или Дибала – Мората", – цитирует Дель Пьеро Sky Sports.

Встреча Юве и Барселоны состоится 28 октября. Напомним, в первом туре ЛЧ Ювентус в Киеве переиграл Динамо (2:0).

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