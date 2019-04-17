Ювентус – Аякс: переможний склад гостей коштував вдвічі менше, ніж Роналду

Нідерландський Аякс витрачає дуже скромні кошти на придбання нових футболістів.

Видання Urbanian підрахувало, що Аякс витратив вдвічі менше на склад, який обіграв Ювентус у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, ніж туринці заплатили за одного Кріштіану Роналду.

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Андре Онана коштував "синам Богів" 150 тисяч євро, Хакім Зієш був придбаний за 11 мільйонів, за Душана Тадіча Аякс виклав 11,4 мільйона євро, Давід Нерес перейшов за 14 мільйонів, а Дейлі Блінд повернувся у рідний клуб за 16 мільйонів євро.

Всі інші гравці є вихованцями Аякса. В сумі керівництво нідерландського клубу витратило на склад, який обіграв Ювентус, 50,4 мільйони євро. Натомість, "зебри" придбали одного Кріштіану Роналду за 117 мільйонів.

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