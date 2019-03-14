Роналду ще до матчу проти Атлетіко спрогнозував камбек Ювентуса – Евра опублікував цікаву переписку з португальцем

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не сумнівався, що туринці завоюють путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Легендарний французький захисник Патріс Евра опублікував свій діалог з Роналду, який відбувся перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу ЛЧ Ювентус – Атлетіко. Нагадаємо, перший поєдинок цих суперників завершився несподіваною перемогою мадридців (2:0).

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"Бро, я розраховую, що ви зробите камбек. Я ніколи в тобі не сумнівався, а люди вбивають мене кожен раз, коли ти або Ювентус програєте", – написав Евра.

"Я знаю. Ми пройдемо далі, бро. Вдома ми їх знищимо", – відповів французу Роналду.

"Це демонструє впевненість і рішучість найкращого гравця світу. Ми повинні подякувати батькам Кріштіану за те, що вони подарували нам цього неймовірного футболіста. Кожен раз мій бро доводить, що він справжній чоловік", – написав Евра Instagram після перемоги Ювентуса (3:0).

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