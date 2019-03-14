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Роналду ще до матчу проти Атлетіко спрогнозував камбек Ювентуса – Евра опублікував цікаву переписку з португальцем

17:40 227 Читать на русском
Роналду ще до матчу проти Атлетіко спрогнозував камбек Ювентуса – Евра опублікував цікаву переписку з португальцем
Патріс Евра та Кріштіану Роналду / Фото Reuters

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не сумнівався, що туринці завоюють путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

Легендарний французький захисник Патріс Евра опублікував свій діалог з Роналду, який відбувся перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу ЛЧ Ювентус – Атлетіко. Нагадаємо, перший поєдинок цих суперників завершився несподіваною перемогою мадридців (2:0).

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"Бро, я розраховую, що ви зробите камбек. Я ніколи в тобі не сумнівався, а люди вбивають мене кожен раз, коли ти або Ювентус програєте", – написав Евра.

"Я знаю. Ми пройдемо далі, бро. Вдома ми їх знищимо", – відповів французу Роналду.

"Це демонструє впевненість і рішучість найкращого гравця світу. Ми повинні подякувати батькам Кріштіану за те, що вони подарували нам цього неймовірного футболіста. Кожен раз мій бро доводить, що він справжній чоловік", – написав Евра Instagram після перемоги Ювентуса (3:0).

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Behind the scenes... these are messages between me and @cristiano 5 days before the massive comeback!!! This just shows you the confidence, the anger, the determination from the best player in the world we should thank cricri mummy and daddy and of course god for giving to us that nice man and unbelievable player. Every big occasion with big pressure my brother always proves he is the man !!! Soo please don’t be jealous I just wanna share and if you don’t agree I can’t do anything for you ...enjoy your life but you have to recognise he is simply the best of the best and don’t try to tap the screen for his number #ilovethisgame #positive4evra @juventus #finoalafine #world #bestplayer

Допис, поширений Patrice Evra (@patrice.evra)

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко Патріс Евра Патріс Евра Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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