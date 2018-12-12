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Юний захисник Барселони Міранда розповів, як Мессі надихнув його на матч із Тоттенхемом

15:12 179 Читать на русском
Юний захисник Барселони Міранда розповів, як Мессі надихнув його на матч із Тоттенхемом
Хуан Міранда / УЄФА

Захисник Барселони Хуан Міранда поділився тим, що сказав йому Ліонель Мессі перед матчем 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (1:1).

Хуан Міранда дебютував у Лізі чемпіонів у матчі 6 туру групи В з Тоттенхемом, в якому "блаугранас" втратили перемогу в останньому відрізку зустрічі. Перед грою Ліонель Мессі дав пораду молодому захиснику.

Барселона – Тоттенхем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Мессі сказав мені просто бути собою та насолоджуватись. Усе стає легшим, коли в твоїй команді грає Лео", – цитує Міранду офіційний сайт УЄФА.

Барселона після 6 турів набрала 14 очок і впевнено посіла 1 сходинку в групі, вийшовши в плей-офф.

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Ліга чемпіонів6 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Тоттенхем: Вівторок 11 грудня 2018

Барселона
Матч завершено
1 : 1
Тоттенхем
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