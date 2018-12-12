Барселона – Тоттенхем – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона зіграла внічию з Тоттенхемом у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу Барселона – Тоттенхем на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 6-й тур

Барселона – Тоттенхем – 1:1

Голи: Дембеле, 6 – Лукас, 85

Усман Дембеле відкрив рахунок після блискучого сольного проходу вже на 6-й хвилині матчі. Врятувати лондонців від поразки і вильоту із турніру зумів Лукас Моура.

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Барселона набрала 14 очок та впевнено виграла групу В. У Тоттенхема та Інтера по 8 залікових пунктів, але лондонці випередили свого опонента завдяки додатковим показникам.