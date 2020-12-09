"Єдина проблема Жиру – це його прізвище": Евра розсипався в компліментах форварду Челсі
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра поділився думками щодо французького нападника "синіх" Олів'є Жиру.
"Єдина проблема Жиру – це його прізвище. Якби його звали Жірудіньйо – його б всі любили. На мій погляд, він найдосконаліший нападник з усіх, що є у Челсі на даний момент.
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Не розумію, чому у багатьох є питання до нього, навіть коли він грає за збірну Франції. Навіть в Арсеналі він постійно стикався з критикою. Олів'є завжди приймає виклики, і мені це дуже подобається в ньому. Якби я був тренером і в моїй команді був Жиру, він би грав – сто відсотків. Кожен сезон про нього з'являються трансферні чутки, але зараз він найкращий форвард Челсі", – цитує Евра видання Daily Mail.
Нагадаємо, французький форвард у поточному сезоні в 11 матчах забив 7 голів, чотири з яких поклав у ворота Севільї у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
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