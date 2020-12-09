"Единственная проблема Жиру – это его фамилия. Если бы его звали Жирудиньо – его бы все любили. На мой взгляд, он наиболее совершенный нападающий из всех, что есть в Челси на данный момент.

Жиру признан лучшим игроком тура в Лиге чемпионов – француз оформил покер в ворота Севильи

Не понимаю, почему у многих есть вопросы к нему, даже когда он играет за сборную Франции. Даже в Арсенале он постоянно сталкивался с критикой. Оливье всегда принимает вызовы, и мне это очень нравится в нем. Если бы я был тренером и в моей команде был Жиру, он бы играл – сто процентов. Каждый сезон о нем появляются трансферные слухи, но сейчас он лучший форвард Челси", – цитирует Эвра издание Daily Mail.

Напомним, французский форвард в текущем сезоне в 11 матчах забил 7 голов, четыре из которых положил в ворота Севильи в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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