"Ми хочемо знайти рішення, хочемо зіграти матч у суботу так само сильно, як і в Лізі чемпіонів. Ми маємо базис для гри в Ліллі без жодних виправдань. Важко влаштувати все якнайкраще для Кубка Англії, але ми з цим впораємося.

Челсі намагався нівелювати дію санкцій – суперник відмовив і нагадав, за що покараний клуб

Йдеться не про розкіш. Це просто професійний рівень спорту, коли у нас два дні між матчами, а у нашого суперника – чотири. Ризик отримати травму збільшується. Краще полетіти літаком, ніж їхати автобусом", – цитує Тухеля The Sun.

Поплічник Путіна Роман Абрамович потрапив у санкційний список, тому нормальне функціонування для Челсі наразі неможливе. Зокрема клуб не може витрачати понад 20 тисяч фунтів на транспорт. Відтак, доводиться відмовитися від послуг авіакомпаній. Попереду в Челсі дві виїзні гри – 16 березня проти Лілля в Лізі чемпіонів та 19 березня з Мідлсбро в Кубку Англії.

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