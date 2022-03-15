"Мы хотим найти решение, хотим сыграть матч в субботу так же сильно, как и в Лиге чемпионов. У нас есть базис для игры в Лилле без всяких оправданий. Трудно устроить все как можно лучше для Кубка Англии, но мы с этим справимся.

Челси пытался нивелировать действие санкций – соперник отказал и напомнил, за что наказали клуб

Речь идет не о роскоши. Это просто профессиональный уровень спорта, когда у нас два дня между матчами, а у нашего соперника – четыре. Риск получить травму увеличивается. Лучше лететь самолетом, чем ехать на автобусе", – цитирует Тухеля The Sun.

Напомним, соратник Путина Роман Абрамович попал в санкционный список, поэтому нормальное функционирование для Челси пока невозможно. В частности, клуб не может тратить более 20 тысяч фунтов на транспорт. Следовательно, приходится отказаться от услуг авиакомпаний. Впереди у Челси две выездные игры – 16 марта против Лилля в Лиге чемпионов и 19 марта с Мидлсбро в Кубке Англии.

Челси пытался нивелировать действие санкций – соперник отказал и напомнил, за что наказали клуб