Яя Туре порадив Манчестер Сіті замінити Гвардіолу після чергового провалу в Лізі чемпіонів

"Гвардіолу підписували, щоб виграти Лігу чемпіонів. І коли ви дивитесь на Ліверпуль та інші клуби, які здійснили це без великої роботи на трансферному ринку, то все виглядає дивно і невтішно.

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Звичайно, його запрошували в клуб, щоб здобути для Сіті великий трофей, але наразі все йде не так, як вони хочуть. Всі знають, що Пеп – чудовий тренер. Втім, є моменти, коли справи йдуть недобре, і тоді настає час змінити метод досягнення цілей. Побачимо, що станеться", – наводить слова Туре Independent.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Манчестер Сіті виграв лише Суперкубок Англії та Кубок ліги. Четверта спроба Гвардіоли виграти ЛЧ з "містянами" також завершилася провалом – сенсаційний виліт від Ліона (1:3) на стадії 1/4 фіналу.

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