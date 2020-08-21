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Яя Туре посоветовал Манчестер Сити заменить Гвардиолу после очередного провала в Лиге чемпионов

07:30 - Читати українською
Яя Туре посоветовал Манчестер Сити заменить Гвардиолу после очередного провала в Лиге чемпионов
Туре и Гвардиола / Getty Images

Экс-хавбек Манчестер Сити, Барселоны и донецкого Металлурга Яя Туре считает, что "горожане" должны принять меры после неудачного сезона 2019/20.

"Гвардиолу подписывали, чтобы выиграть Лигу чемпионов. И когда вы смотрите на Ливерпуль и другие клубы, которые осуществили это без большой работы на трансферном рынке, то все выглядит странно и безутешно.

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Конечно, его приглашали в клуб, чтобы добыть для Сити большой трофей, но пока все идет не так, как они хотят. Все знают, что Пеп – отличный тренер. Впрочем, есть моменты, когда дела идут плохо, и тогда наступает время изменить метод достижения целей. Посмотрим, что произойдет", – приводит слова Туре Independent.

Напомним, в сезоне 2019/20 Манчестер Сити выиграл только Суперкубок Англии и Кубок лиги. Четвертая попытка Гвардиолы выиграть ЛЧ с "горожанами" также завершилась провалом – сенсационный вылет от Лиона (1:3) на стадии 1/4 финала.

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Теги
Лига чемпионов Яя Яя Туре Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Хосеп Гвардиола
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