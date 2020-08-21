Яя Туре посоветовал Манчестер Сити заменить Гвардиолу после очередного провала в Лиге чемпионов

"Гвардиолу подписывали, чтобы выиграть Лигу чемпионов. И когда вы смотрите на Ливерпуль и другие клубы, которые осуществили это без большой работы на трансферном рынке, то все выглядит странно и безутешно.

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Конечно, его приглашали в клуб, чтобы добыть для Сити большой трофей, но пока все идет не так, как они хотят. Все знают, что Пеп – отличный тренер. Впрочем, есть моменты, когда дела идут плохо, и тогда наступает время изменить метод достижения целей. Посмотрим, что произойдет", – приводит слова Туре Independent.

Напомним, в сезоне 2019/20 Манчестер Сити выиграл только Суперкубок Англии и Кубок лиги. Четвертая попытка Гвардиолы выиграть ЛЧ с "горожанами" также завершилась провалом – сенсационный вылет от Лиона (1:3) на стадии 1/4 финала.

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