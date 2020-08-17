Манчестер Сіті не планує звільняти Гвардіолу попри провал в ЛЧ – агент тренера оцінив імовірність повернення в Барселону

Наставник "містян" може не хвилюватися за свою посаду – невдалий сезон не стане підставою для його звільнення.

Манчестер Сіті провалив завершення сезону 2019/20. "Містяни" здобули лише Кубок англійської ліги, натомість без шансів програли чемпіонські перегони Ліверпулю та вилетіли з Кубка Англії на стадії півфіналу. Апогеєм став сенсаційний виліт від Ліона в 1/4 фіналу ЛЧ.

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Втім, такі результати не вплинули на довіру керівництва клубу до 49-річного тренера. Ман Сіті не планує звільняти Гвардіолу – ба більше, клуб хоче підписати з наставником новий контракт та підсилити склад кількома новачками, повідомляє The Telegraph.

Агент Гвардіоли Хосе Марія Оробіт теж запевнив, що його клієнт залишиться на Етіхаді. На запитання, чи можливе повернення Пепа в Барселону після звільнення Кіке Сетьєна, агент відповів категорично. "Наразі такий варіант нереальний. Гвардіола 100% залишиться в Ман Сіті", – цитує агента Goal.com.

Чинний контракт тренера з клубом розрахований ще на один сезон.

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