"Я якось вранці встав і зрозумів, що пора повертати Металіст. Я завжди говорив, якщо і займатися чимось, то тільки Металістом.

Ярославський планує відроджувати Металіст на базі клубу з Другої ліги

Коли я приймав Металіст у 2005 році, він грав у Першій лізі, а потім ми шматували відомі європейські клуби. Я впевнений, що наш старий-новий проект буде брати участь у Лізі чемпіонів. Харків цього заслуговує. У нас достатньо фінансування, достатньо грошей, щоб ми грали в Лізі чемпіонів", – сказав Ярославський для Профутбол Digital.

Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Наразі на українській футбольній карті Харків представлений двома командами – ФК Метал у Другій лізі та Металіст 1925 у Першій.

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