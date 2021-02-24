"Я как-то утром встал и понял, что пора возвращать Металлист. Я всегда говорил, если и заниматься чем-то, то только Металлистом.

Ярославский планирует возрождать Металлист на базе клуба из Второй лиги

Когда я принимал Металлист в 2005 году, он играл в Первой лиге, а затем мы рвали известные европейские клубы. Я уверен, что наш старый-новый проект будет участвовать в Лиге чемпионов. Харьков этого заслуживает. У нас достаточно финансирования, достаточно денег, чтобы мы играли в Лиге чемпионов", – сказал Ярославский для Профутбол Digital.

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста до 2012 года, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас на украинской футбольной карте Харьков представлен двумя командами – ФК Металл во Второй лиге и Металлист 1925 в Первой.

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