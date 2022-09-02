"Бенфіка справді великий клуб. Ти відчуваєш це, коли перебуваєш у клубі. Тут великий тиск з боку вболівальників та тренерів. Забитий м'яч на Енфілді, звісно, прекрасний момент. Цей стадіон – особливий. Ніколи цього не забуду.

Яремчук вперше пояснив, чому змінив Бенфіку на Брюгге

Команди, які протистоять Бенфіці в чемпіонаті Португалії, грають із 11 гравцями у штрафному майданчику, важко знайти простір, але забив важливі голи. Для мене це був хороший досвід", – цитує Яремчука YouTube-канал Брюгге.

Нагадаємо, форвард збірної України грав за Бенфіку в минулому сезоні. Сумарно Яремчук провів у складі "орлів" 48 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 7 асистів. Один із цих м'ячів Роман відправив у ворота Ліверпуля (3:3) в рамках виїзного матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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