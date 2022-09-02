"Бенфика действительно великий клуб. Ты чувствуешь это, когда находишься в клубе. Здесь большое давление со стороны болельщиков и тренеров. Забитый мяч на Энфилде, конечно, прекрасный момент. Этот стадион – особенный. Никогда этого не забуду.

Яремчук впервые объяснил, почему сменил Бенфику на Брюгге

Команды, противостоящие Бенфике в чемпионате Португалии, играют с 11 игроками в штрафной, трудно найти пространство, но я забил важные голы. Для меня это был хороший опыт", – цитирует Яремчука YouTube-канал Брюгге.

Напомним, форвард сборной Украины играл за Бенфику в прошлом сезоне. Суммарно Яремчук провел в составе "орлов" 48 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов. Один из этих мячей Роман отправил в ворота Ливерпуля (3:3) в рамках выездного матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

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