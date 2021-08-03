Главный тренер "орлов" Жорже Жезус определился с обоймой игроков, которые отправились на матч 3-го раунда квалификации ЛЧ.

Специалист взял в Москву 25 футболистов, но Романа Яремчука в заявке нет, информирует официальный сайт Бенфики.

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Зато все соперники украинца из атакующей линии (Нуньес, Пинью, Сеферович, Винисиус, Рамос, Вальдшмидт) имеют шансы сыграть против Спартака уже завтра, 4 августа. Не исключено, что Яремчука включать в заявку уже на ответный матч, который состоится 10 числа.

Напомним, Роман перебрался в португальскую Бенфику из бельгийского Генка, подписав контракт на 5 лет. Это 7-е по стоимости приобретение в истории "орлов" (17 млн евро).

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