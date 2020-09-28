К кадровым потерям Гента перед решающим матчем квалификации Лиги чемпионов против Динамо может добавиться еще и Роман Яремчук.

Украинский форвард не собирается лететь в Киев, хотя успел восстановиться от повреждения в первом поединке, информирует Het Nieuwsblad.

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Яремчук все еще надеется перейти в более статусный клуб до конца трансферного окна, поэтому не будет рисковать здоровьем. Такая позиция удивила Гент, который и без того имеет кадровые проблемы. Под вопросом участие Кумса, Чакветадзе и Оджиджа-Офо, а Безус будет отбывать дисквалификацию.

Напомним, Яремчук пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы ахилла. Нападающего сборной Украины сватали в именитые европейские клубы, среди которых Рома и Лацио.

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