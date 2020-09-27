Матч-відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ 2020/21 між київським Динамо та бельгійським Гентом розсудять арбітри з Польщі.

Головним арбітром зустрічі стане Шимон Марциняк. Його асистенти – Павел Сокольніцкі та Томаш Лісткєвіч. Четвертий рефері – Павел Рачковскі, а за VAR відповідатимуть Павел Гіл та Томаш Квятковскі. Всі арбітри представляють Польщу, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Раніше 39-річний Марциняк вже обслуговував поєдинки за участю українських команд. Зокрема, він працював на півфіналі Ліги Європи 2019/20, у якому Інтер розгромив Шахтар із рахунком 5:0.

Матч Динамо – Гент розпочнеться 29 вересня о 22:00 на НСК Олімпійський. Поєдинок у Бельгії завершився тріумфом киян з рахунком 2:1.

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