Поразка Манчестер Юнайтед від Янг Бойз продовжила негативну серію для Кріштіану Роналду в протистоянні зі швейцарським клубом.

Гол Роналду і сенсаційне фіаско фаворита у відеоогляді матчу Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Янг Бойз дебютував на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2018/19, де здобув лише одну перемогу – над Ювентусом, за який тоді виступав Кріштіану Роналду. Таким чином, швейцарський клуб здобував усі свої звитяги у ЛЧ лише проти команд, у складі яких виходив знаменитий португалець.

До слова, Янг Бойз сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед (2:1), здійснивши камбек після голу Роналду.

Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті