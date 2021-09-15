Швейцарский Янг Бойз уже во второй раз победил в Лиге чемпионов команду, за которую выступает Криштиану Роналду.

Поражение Манчестер Юнайтед Янг Бойз продолжила негативную серию для Криштиану Роналду в противостоянии со швейцарским клубом.

Гол Роналду и сенсационное фиаско фаворита в видеообзоре матча Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Янг Бойз дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2018/19, где добыл лишь одну победу – над Ювентусом, за который тогда выступал Криштиану Роналду. Таким образом, швейцарский клуб получил все свои победы в ЛЧ только против команд, в составе которых выходил знаменитый португалец.

К слову, Янг Бойз сенсационно победил Манчестер Юнайтед (2:1), совершив камбэк после гола Роналду.

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью