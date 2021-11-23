Янг Бойз – Аталанта: Маліновський у стартовому складі на матч Ліги чемпіонів – онлайн-трансляція
Аталанта поїхала в гості до Янг Бойз в рамках групового раунду ЛЧ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на футбол 24.
Матч Янг Бойз – Аталанта стартує на о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.
Стартові склади команд
Янг Бойз: Февр – Гефті, Бюргі, Лаупер, Гарсія – Ебішер, Перейра, Рідер – Еліа, Сібачо, Нгамалеу.
Запасні: Цбінден, Шпільманн, Сьєрро, Канга, Сулеймані, Янкевіц, Мамбімбі, Майєр, Масейрас, Лефор, Лустенбергер, Туре.
Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Паломіно – Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле – Маліновський, Пашаліч – Сапата.
Запасні: Россі, Спортьєлло, Копмайнерс, Мурієль, Пеццелла, Джімшиті, Пессіна, Скальвіні, Міранчук, Ілічіч, Пікколі.
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