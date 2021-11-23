Янг Бойз – Аталанта: Янг Бойз – Аталанта: Малиновский в стартовом составе на матч Лиги чемпионов – онлайн-трансляция
Аталанта поехала в гости к Янг Бойз в рамках группового раунда ЛЧ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на футбол 24.
Матч Янг Бойз – Аталанта стартует в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.
Стартовые составы команд
Янг Бойз: Февр – Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия – Эбишер, Перейра, Ридер – Элиа, Сибачо, Нгамалеу.
Запасные: Цбинден, Шпильманн, Сьерро, Канга, Сулеймани, Янкевиц, Мамбимби, Майер, Масейрас, Лефор, Лустенбергер, Туре.
Аталанта: Муссо – Толой, Демираль, Паломино – Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле – Малиновский, Пашалич – Сапата.
Запасные: Росси, Спортьелло, Копмайнерс, Муриэль, Пеццелла, Джимшити, Пессина, Скальвини, Миранчук, Иличич, Пикколи.
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