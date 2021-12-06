"Нашим грандам потрібно ще хоча б якісь очки набрати. Сподіваюсь, Шахтар візьме реванш у Шерифа, а ось Динамо в Лісабоні доведеться складно.

Саленко: Навіщо Шахтарю і Динамо цей цирк?

Бенфіці потрібна перемога, і вона включить обороти на повну. Думаю, киян виручить лише грамотна гра від оборони і Вербіч на вістрі. Добре, що Беньямін повноцінно повернувся. Тепер його можна ставити центрфорвардом.

Що стосується Шахтаря, то якщо вдома Шериф не обігрувати, то куди далі? Проблема "гірників" в тому, що досі вони вважають за краще вільно гуляти по полю, а Де Дзербі хоче змусити їх відпрацьовувати в обороні. Відтепер завдання для Де Дзербі звучить так: стати чемпіоном України і потім вийти в групу Ліги чемпіонів. Наскільки мені відомо, якщо італієць щось не виконає, відразу вилетить з клубу", – сказав Саленко у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Шахтар прийматиме Шериф на НСК Олімпійський у вівторок, 7 грудня, а Динамо днем пізніше на виїзді зійдеться з Бенфікою. Початок обох матчів в 22:00.

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