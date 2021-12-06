"Нашим грандам нужно еще хоть какие-то очки набрать. Надеюсь, Шахтер возьмет реванш у Шерифа, а вот Динамо в Лиссабоне придется сложно.

Саленко: Зачем Шахтеру и Динамо этот цирк?

Бенфике нужна победа, и она включит обороты во всю. Думаю, киевлян выручит только грамотная игра от обороны и Вербич на острие. Хорошо, что Беньямин полноценно вернулся. Теперь его можно ставить центрфорвардом.

Что касается Шахтера, то если дома Шериф не обыгрывать, то куда дальше? Проблема "горняков" в том, что до сих пор они предпочитают свободно гулять по полю, а Де Дзерби хочет заставить их отрабатывать в обороне. Теперь задача для Де Дзерби звучит так: стать чемпионом Украины и потом выйти в группу Лиги чемпионов. Насколько мне известно, если итальянец что-то не выполнит, сразу вылетит из клуба", – сказал Саленко в комментарии FootBoom.

Напомним, Шахтер будет принимать Шериф на НСК Олимпийский во вторник, 7 декабря, а Динамо днем ​​позже на выезде сойдется с Бенфикой. Начало обоих матчей в 22:00.

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