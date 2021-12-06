"У цьому турі мене здивували арбітри, які із задоволенням карали суперників Шахтаря і Динамо, хоча наші гранди і без того сильніші. Динамо, навіть незважаючи на проблеми з якістю поля, грало краще і гостріше Вереса, і виграло б без всяких пенальті.

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До того ж, вважаю, що ніякого 11-метрового в епізоді з Гармашем не було. Більш того, якщо вже рефері поставила цей стандарт і динамівці забили, навіщо змушувати всіх смикатися і нервувати, придумавши перебивання? Таким чином з футболу робиться посміховисько. Мені всі знайомі кажуть: "Що за цирк?" Динамо і без цього пенальті скористалося трьома помилками футболістів Вереса. На жаль, це рівень команди з Рівного... Три грубих промахи, – як подарунок для киян. На жаль, прогресу Динамо це не сприяє.

Те ж стосується і матчу Шахтаря зі Львовом. Вже сам результат цієї зустрічі – цирк. Незрозуміло, що з суддівством діється. І тут незрозуміло, навіщо так тиснути на Львів, який, не сумніваюся, все одно не встояв би під натиском "гірників". Мене здивували не стільки пенальті у ворота гостей і офсайди, скільки вилучення гравця "містян". Була ж показана жовта і поставлений 11-метровий. Яка там червона? Навіщо остаточно ламати гру? Дуже складно все це зрозуміти", – сказав Саленко у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, після 17-ти турів УПЛ Шахтар і Динамо набрали по 44 очки – "гірники" випереджають киян у турнірній таблиці завдяки кращій різниці забитих м'ячів.

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