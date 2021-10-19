Барселона та Динамо Київ зустрінуться в третьому турі ЛЧ 2021/22. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Динамо стартує 20 жовтня о 19:45 за Києвом. Поєдинок групи E відбудеться на Камп Ноу, а "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

Після двох турів ЛЧ каталонці не набрали жодного очка і йдуть останніми у квартеті, програвши Баварії та Бенфіці з однаковим рахунком 0:3. Динамо з одним пунктом посідає третю сходинку. Обидві команди не забили ще жодного м'яча у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Мірча Луческу спробує взяти реванш у Рональда Кумана за дві поразки у минулому сезоні.

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На території України поєдинок вже традиційно покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна передплачена підписка. Гру прокоментують Олександр Новак і Віталій Кравченко.

Також онлайн-трансляція матчу Барселона – Динамо буде доступна на платформі Volia TV.

Зауважимо, Барселона і Динамо зустрічалися в груповому турнірі Ліги чемпіонів 2020/21. Тоді на Камп Ноу "біло-сині" програли 1:2, а у Києві зазнали розгрому 0:4. Загалом команди зіграли між собою 10 матчів – 7 поєдинків виграли "синьо-гранатові", а ще 3 гри завершилися тріумфом Динамо.

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