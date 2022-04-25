Манчестер Сіті приймає мадридський Реал у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид відбудеться 26 квітня на Етіхаді. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку, а пряму трансляцію у відкритому доступі можна знайти на MEGOGO.

Букмекерська контора William Hill фаворитом першого півфіналу виділяє Манчестер Сіті. Перемога містян оцінена в 1.44, а на успіх Мадрида дають значно більший коефіцієнт – 6.5. Нічия – 4.5.

Фахівці Bwin пропонують схожі котування, але виділяють Реалу трішки більше шансів. На звитягу гостей виставили коефіцієнт 6.25, тоді як на перемогу Зінченка та Ко – 1.5. Нічия – 4.33.

Матч очікується достатньо результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.65, а на відповідний тотал менше – за 2.1. Голів найбільше чекають від Ріяда Мареза (2.1) та Каріма Бензема (2.37).

Аналітичний портал Five Thirty Eight оцінює шанси команд на Етіхаді наступним чином: перемога Манчестер Сіті – 61%, нічия – 21%, перемога Реала – 18%.

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