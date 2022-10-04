"Я гадаю, що результат в обох матчах (з РБ Лейпциг і Селтіком, – прим.) не був випадковістю, а став закономірністю й наслідком нашої роботи та командного духу.

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Якщо й були моменти, де нам пощастило, то щастить найсильнішим. Якщо команда хоче домагатися результатів, то має виходити зарядженою лише на результат і на перемогу. Цілі та амбіції, як і на кожен матч, – домагатися результату. Ніч Ліги чемпіонів завжди особлива, тому хочеться продемонструвати найкращий футбол і досягти результату.

Вважаю, що наразі розкрив свій потенціал лише на 20%, мені ще слід удосконалювати багато ігрових та неігрових моментів. Це тільки початок, на мене чекає багато роботи попереду. Потрібно працювати ще більше!

Чи буде важливою персона Луки Модріча в майбутньому матчі? Хорват – серце Реала. Це сильний футболіст, і від нього багато що залежить у грі суперника. Вважаю Модріча та інших футболістів Реала сильними як індивідуально, так і командно. Слід готуватися, а чи вийде в нас усе – інше питання", – сказав Мудрик на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок з Реалом в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться вже завтра, 5 жовтня, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F з 4 очками другими, відстаючи від "вершкових" на 2 пункти.

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