"Возможно, из-за войны в Украине Шахтер потерял часть своей идентичности, но я могу сказать, что Мудрик – лучше всех бразильцев, которые у нас были. Это не преувеличение.

"Результат Шахтера в Лиге чемпионов не был случайностью": Мудрик – о секрете успеха команды Йовичевича и сердце Реала

Я всю жизнь в футболе и могу сказать, что Мудрик – лучший игрок в Европе на своей позиции после Мбаппе, Неймара и Винисиуса. Он невероятный. У него есть все, и он показывает это в каждой игре. Он ведет мяч левой, правой, отлично играет один в один. Вообще, Мудрик – хороший парень, которому всего 21. Его не волнуют поступающие предложения, он просто хочет получить удовольствие от игры в футбол.

Если бы у Михаила Мудрикабыл бразильский паспорт, он стоил бы 100 миллионов. Если кто-то его хочет, ему придется заплатить большие деньги. Шахтер неоднократно подтверждал, что знает рынок, и умеет продавать игроков. Вот примеры: Чигринский, Мхитарян, Алекс Тейшейра, Фред, Фернандиньо, Дуглас Коста", – цитирует Срну Marca.

Напомним, уже сегодня Мудрик получит шанс снова заявить о себе в Лиге чемпионов. Поединок Реал – Шахтер стартует в 22:00. В активе 21-летнего Мудрика в текущем сезоне 6 матчей, 2 гола и 6 ассистов (в УПЛ – 4 поединка, 4 голевых передачи).

"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз