"Я вже вср**ся", – Льоренте прокоментував свій гол у матчі з Манчестер Сіті

Форвард Тоттенхема Фернандо Льоренте вважає матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті одним з найкращих моментів у своїй кар'єрі.

"Що за вечір, просто неймовірно! Це один з найкращих моментів у моїй кар'єрі.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Так, я переживав фантастичні моменти – перемоги на чемпіонаті світу і Європи, виграш Ліги Європи і титулу в Італії, – але цей матч – історія.

Це божевілля – зробити подібне з такою командою, як Тоттенхем, вперше пробитися в півфінал Ліги чемпіонів.

Вірю в хлопців, впевнений, що ми можемо переписати історію", – цитує Льоренте офіційний сайт Тоттенхема.

"Я вже вср**ся. Думав, гол скасували. Я знаю, що зіграв рукою. Коли Стерлінг забив, я дивився на партнерів, які впали на газон, але раптом ми помітили, що м'яч не зарахований... Це фантастика", – сказав Льоренте Marca.

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