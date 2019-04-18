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"Я вже вср**ся", – Льоренте прокоментував свій гол у матчі з Манчестер Сіті

11:30 635 Читать на русском
"Я вже вср**ся", – Льоренте прокоментував свій гол у матчі з Манчестер Сіті
Фернандо Льоренте / УЄФА

Форвард Тоттенхема Фернандо Льоренте вважає матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті одним з найкращих моментів у своїй кар'єрі.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Хин Мін Сон 7’
Хин Мін Сон 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Хин Мін Сон
10’ Хин Мін Сон
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Що за вечір, просто неймовірно! Це один з найкращих моментів у моїй кар'єрі.

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Так, я переживав фантастичні моменти – перемоги на чемпіонаті світу і Європи, виграш Ліги Європи і титулу в Італії, – але цей матч – історія.

Це божевілля – зробити подібне з такою командою, як Тоттенхем, вперше пробитися в півфінал Ліги чемпіонів.

Вірю в хлопців, впевнений, що ми можемо переписати історію", – цитує Льоренте офіційний сайт Тоттенхема.

"Я вже вср**ся. Думав, гол скасували. Я знаю, що зіграв рукою. Коли Стерлінг забив, я дивився на партнерів, які впали на газон, але раптом ми помітили, що м'яч не зарахований... Це фантастика", – сказав Льоренте Marca.

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