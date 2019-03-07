"Я втомився від цього лайна", – президент Роми Паллотта розкритикував VAR

Президент Роми Джеймс Паллотта оцінив роботу системи відеоповторів після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

"Рік тому ми просили ввести VAR в Лізі чемпіонів, тому що нас обдурили в півфіналі, а сьогодні, тепер вже з VAR, нас знову пограбували.

Порту – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Шика явно зачепили в штрафному, VAR це показав – жодної реакції. Я втомився від цього лайна. Я здаюсь", – цитує Паллотту офіційний Twitter Роми.

"Вовки" в екстратаймі поступились на виїзді Порту та вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.

Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів