toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПОРТУ - РОМА

"Я втомився від цього лайна", – президент Роми Паллотта розкритикував VAR

09:15 1526 Читать на русском
"Я втомився від цього лайна", – президент Роми Паллотта розкритикував VAR
Джеймс Паллотта / соцмережі

Президент Роми Джеймс Паллотта оцінив роботу системи відеоповторів після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

Порту
3
3 : 1
1
Рома
22:00 06:03:2019
осн. час ( 2 : 1 )
пен. ( 0 : 0 )
завершено
26’ Тікінью Соареш
53’ Мусса Мареджа
117’ Алекс Теллес
 
Даніеле Де Россі 37’

"Рік тому ми просили ввести VAR в Лізі чемпіонів, тому що нас обдурили в півфіналі, а сьогодні, тепер вже з VAR, нас знову пограбували.

Порту – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Шика явно зачепили в штрафному, VAR це показав – жодної реакції. Я втомився від цього лайна. Я здаюсь", – цитує Паллотту офіційний Twitter Роми.

"Вовки" в екстратаймі поступились на виїзді Порту та вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.

Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Теги
Ліга чемпіонів Рома Рома Порту Порту Відеоасистент арбітра (VAR) Порту - Рома Джеймс Паллотта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
28
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук