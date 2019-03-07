Порту – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Порту в неймовірному матчі переграв Рому та пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу Порту – Рома.

Порту у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдома приймав Рому. "Дракони" забили гол у Римі, завдяки чому могли перемагати з рахунком 1:0. Та після м'яча Соареша ветеран "вовків" Даніеле Де Россі відновив рівновагу, а отже для прямого виходу необхідно було забивати мінімум двічі.

Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Марега на початку другого тайму знову вивів Порту вперед, а гра у підсумку перейшла в екстратайми. За кілька хвилин до кінця додаткового часу португальська команда заробила право на пенальті, яке реалізував Алекс Теллес. У підсумку, 3:1, далі крокує Порту.