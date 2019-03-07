Порту – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи — 08:00 381
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Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
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Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 00:37 3089
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:10 3635
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Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над ПСЖ: тактична перемога Сульшера, повернення величі "дияволів" та фіаско парижанЛіга чемпіонів — 6 бер 7364
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Челсі – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 6 бер 4997