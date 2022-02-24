Форвард Бенфіки Роман Яремчук прокоментував своє вчорашнє святкування голу в ворота Аякса у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я українець і цим пишаюся. Перебуваючи за тисячі кілометрів від рідної країни, я хочу підтримати всіх, хто зараз у напрузі на рідній землі, зараз час об’єднуватися.

Рятівний гол Яремчука у відеоогляді матчу Бенфіка – Аякс – 2:2

Це наша країна, наша історія, наша культура, наш народ і наші кордони. Хочу подякувати нашим захисникам за мужність. Слава Україні!" – поділився Яремчук у своєму Instagram.

Додамо, що українець став рятівником Бенфіки у матчі з Аяксом, зрівнявши рахунок (2:2). Після свого голу Роман продемонстрував футболку з тризубом – гербом України.

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