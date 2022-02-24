Бенфіка приймала Аякс в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Тадіч відкрив рахунок у матчі. Далі був "перфоманс" від нападника Аякса Себастьян Аллє, який спочатку зрізав м'яч у власні ворота, але швидко виправився і за кілька хвилин знову вивів амстердамців вперед – 2:1.

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У другому таймі тренер Бенфіки кинув на порятунок Романа Яремчука і не прогадав. Українець вже за 10 хвилин зрівняв рахунок, а під час святкування продемонстрував футболку з тризубом, підтримавши нашу країну на фоні російської агресії.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться у Амстердамі 15 березня.

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