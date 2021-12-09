"Я сильно облажався": Хаві виправдовувався перед Лапортою після гучного вильоту з Ліги чемпіонів
Головний тренер Барселони Хаві мав розмову з керівництвом клубу за мотивами матчу проти Баварії (0:3).
Вже під час польоту з Мюнхена додому керманич "блаугранас" і президент Жоан Лапорта обговорили шляхи виходу з кризи, інформує AS.
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"Цього разу я сильно облажався. Втім, я віддам останню краплю крові задля повернення Барселони на вершину. Обіцяю, що через рік ми з Баварією будемо на одному рівні", – ці та інші гасла лунали з вуст Хаві. Лапорта оцінив відданість тренера і пообіцяв надати підтримку у важкому процесі перебудови.
Нагадаємо, Барселона розгромно програла Баварії і вперше за 21 рік вилетіла з ЛЧ на стадії групового етапу. Каталонці продовжать боротьбу в Лізі Європи.
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