Вже під час польоту з Мюнхена додому керманич "блаугранас" і президент Жоан Лапорта обговорили шляхи виходу з кризи, інформує AS.

"Дехто з вас не розуміє, що означає грати за Барсу", – Хаві визвірився на команду в матчі з Баварією

"Цього разу я сильно облажався. Втім, я віддам останню краплю крові задля повернення Барселони на вершину. Обіцяю, що через рік ми з Баварією будемо на одному рівні", – ці та інші гасла лунали з вуст Хаві. Лапорта оцінив відданість тренера і пообіцяв надати підтримку у важкому процесі перебудови.

Нагадаємо, Барселона розгромно програла Баварії і вперше за 21 рік вилетіла з ЛЧ на стадії групового етапу. Каталонці продовжать боротьбу в Лізі Європи.

Барселона провалилася в Мюнхені та вилетіла з Ліги чемпіонів – Баварія розгромом схвалила красивий суїцид Хаві