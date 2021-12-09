Уже во время полета из Мюнхена домой рулевой "блаугранас" и президент Жоан Лапорта обсудили пути выхода из кризиса, информирует AS.

"Некоторые из вас не понимают, что значит играть за Барсу", – Хави наорал на команду в матче с Баварией

"На этот раз я сильно облажался. Впрочем, я отдам последнюю каплю крови ради возвращения Барселоны на вершину. Обещаю, что через год мы с Баварией будем на одном уровне", – эти и другие лозунги звучали из уст Хави. Лапорта оценил приверженность тренера и пообещал оказать всяческую поддержку в тяжелом процессе перестройки.

Напомним, Барселона разгромно проиграла Баварии и впервые за 21 год вылетела из ЛЧ на стадии группового этапа. Каталонцы продолжат борьбу в Лиге Европы.

Барселона провалилась в Мюнхене и вылетела из Лиги чемпионов – Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави