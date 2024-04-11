Рюдігер вщипнув за груди лівого вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша під час очного матчу команд в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:3). Відповідними кадрами поділилася компанія Movistar. Як інформує Marca, крім цього німецький захисник намагався спровокувати свого колегу за амплуа Джона Стоунза. Рюдігер приставив вказівний палець до скроні центрального захисника в надії на реакцію англійця. Раніше в інтерв'ю Marca Рюдігер зазначав: "Я не той футболіст, який заводить собі друзів на полі".

Гвардіола в матчі з Реалом носив годинник вартістю 1,3 млн євро – він вважається шедевром

Основним завданням Рюдігера в матчі Реал – Манчестер Сіті була персональна опіка Ерлінга Холанда. Антоніо це вдалося – норвезький бомбардир не зумів відзначитися в цій зустрічі. Проте результат навряд чи може потішити вболівальників Реала – перед матчем-відповіддю в Манчестері саме команда Пепа Гвардіоли вважається фаворитом на прохід до півфіналу ЛЧ.