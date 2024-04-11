Рюдигер ущипнул за грудь левого вингера Манчестер Сити Джека Грилиша во время очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3). Соответствующими кадрами поделилась компания Movistar. Как информирует Marca, помимо этого немецкий защитник пытался спровоцировать своего коллегу по амплуа Джона Стоунза. Рюдигер приставил указательный палец к виску центрального защитника в надежде на реакцию англичанина. Ранее в интервью Marca Рюдигер отмечал: "Я не тот футболист, который заводит себе друзей на поле".

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Основным заданием Рюдигера в матче Реал – Манчестер Сити была персональная опека Эрлинга Холанда. Антонио это удалось – норвежский бомбардир не сумел отличиться в этой встрече. Тем не менее, результат вряд ли может порадовать болельщиков Реала – перед ответной встречей в Манчестере именно команда Пепа Гвардиолы считается фаворитом на проход в полуфинал ЛЧ.