"Ми повинні пам’ятати, якою була кінцівка цього матчу. У нас є проблеми, але ми побачили, що можемо поставити суперника у скрутне становище. Ми збираємося поїхати у Німеччину, щоб вийти в наступний раунд.

Коман знову вжалив рідний клуб: відеоогляд матчу ПСЖ – Баварія – 0:1

Мій вихід на поле? Це було непередбачувано, я не повинен був грати, але хотів допомогти партнерам. Це новий футбол, коли є VAR. Якщо там дійсно був офсайд, то добре. Те, що я бачив у грі дає надію на камбек", – розповів Мбаппе в коментарі RMC Sports.

Додамо, що Баварія мінімально перемогла ПСЖ в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мбаппе з'явився на полі в другому таймі та двічі забив, проте обидва м'ячі скасували через офсайд.

Баварія перемогла ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе