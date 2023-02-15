Баварія здолала ПСЖ на виїзді в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голу та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Керівництво мюнхенців безумовно має бути задоволене виконаною роботою під час зимового трансферного вікна. У паризькому матчі Баварія має бути вдячна своєму новачку Яну Зоммеру, який погодився замінити травмованого Мануеля Нойєра.

Баварія перемогла ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе

З виходом Кіліана Мбаппе на заміну атака парижан активізувалася, і швейцарському голкіперу довелося кілька разів по-справжньому рятувати Баварію. Коли ж Мбаппе все ж пробив Зоммера, боковий арбітр зафіксував у Кіліана офсайд.

Проте єдиний гол у цьому матчі судилося забити вихованцю ПСЖ Кінгслі Коману, який уже засмучував рідну команду у фіналі Ліги чемпіонів 2020 року. Як і тоді, саме він приніс Баварії перемогу точним ударом на 53-й хвилині.