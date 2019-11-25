Втрата Тайсона – велика проблема для Шахтаря, – Жезус

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"У Шахтаря чудова лінія оборони, потрібно багато працювати на тренуваннях, щоб їм забити. Насправді це не так легко, як здається. Та й загалом – це дуже хороша команда, яка доводить свою силу упродовж останніх сезонів.

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Тайсон – справді важливий гравець, він лідер команди. Це велика проблема для Шахтаря, однак це добре для нашої команди, адже Тайсон – феноменальний футболіст", – розповів Жезус в інтерв'ю Футбол 1.

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Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 26 листопада в Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок зустрічі – 22:00 за київським часом.