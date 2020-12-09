"Чи справедливий результат? Гарне питання. Всі бачили, що рахунок не по грі. Ми приїхали сюди, щоб з перших хвилин демонструвати наш футбол. Намагалися пресингувати. У нас це добре виходило. У нас були непогані шанси забити. Тому все якось змазано.

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Напевне, перемогло везіння. Просто було прикро віддати стільки сил, мати моменти й пропустити з напівмоменту: простріл, рикошет, гол. Так пропускати – дуже прикро. Якесь спустошення було. Але ми намагалися один одного підбадьорювати. Сергій Станіславович (Ребров – прим.) зробив заміни, які підсилили гру, але не дотиснули.

У будь-якому випадку, ця Ліга чемпіонів для нас – досвід. Того року ми в Лізі Європи набиралися досвіду. Нам не вистачило одного очка, щоб пройти далі. В цьому році теж набиралися досвіду і були хороші шанси пройти далі. Сподіваюся, наступного року ми також проб'ємось в єврокубки і все буде добре.

На кожну гру ми виходили й намагалися насолоджуватися. Знаєте, як було приємно від того, що радів Ювентус, коли на останніх хвилинах забив нам переможний гол. Вони раділи, немов виграли фінал ЛЧ. Для нас це найкраща похвала і нагорода, що такі великі команди ледве дожимають нас в кінці.

Ребров подякував команді за цю кампанію і сказав, що радий за сьогоднішню гру, але в таких матчах потрібно забивати", – цитує Зубкова сайт ТК Футбол.

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