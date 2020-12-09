"Справедлив ли результат? Хороший вопрос. Все видели, что счет не по игре. Мы приехали сюда, чтобы с первых минут демонстрировать наш футбол. Пытались прессинговать. У нас это хорошо получалось. У нас были неплохие шансы забить. Поэтому все смазано.

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Наверное, победило везение. Просто было обидно отдать столько сил, иметь моменты и пропустить с полумомента: прострел, рикошет, гол. Так пропускать – очень обидно. Какое-то опустошение было. Но мы старались друг друга подбадривать. Сергей Станиславович (Ребров – прим.) сделал замены, которые усилили игру, но не дожали.

В любом случае, эта Лига чемпионов для нас – опыт. В том году мы в Лиге Европы набирались опыта. Нам не хватило одного очка, чтобы пройти дальше. В этом году тоже набирались опыта и были хорошие шансы пройти дальше. Надеюсь, в следующем году мы также пробьемся в еврокубки и все будет хорошо.

На каждую игру мы выходили и пытались наслаждаться. Знаете, как было приятно от того, что радовался Ювентус, когда на последних минутах забил нам победный гол. Они радовались, словно выиграли финал ЛЧ. Для нас это лучшая похвала и награда, такие большие команды чуть дожимают нас в конце.

Ребров поблагодарил команду за эту кампанию и сказал, что рад за сегодняшнюю игру, но в таких матчах нужно забивать", – цитирует Зубкова сайт ТК Футбол.

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