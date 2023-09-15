Полтавський клуб дізнався, з ким доведеться поборотись, аби пробитись в основну сітку найпрестижнішого євротурніру.

У штаб-квартирі УЄФА сьогодні, 15 вересня, відбулось жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів серед жінок. Отримала свого суперника і Ворскла.

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За вихід у груповий етап підопічні Наталії Зінченко поборються з італійською Ромою. Перші поєдинки цієї стадії пройдуть 10-11 жовтня, матчі-відповіді – за тиждень, 18-19 жовтня. Перша гра відбудеться у Римі.

До слова, жеребкування групового раунду заплановане на 20 жовтня. Фінал пройде у Більбао в період з 24 по 26 травня.

Нагадаємо, Ворскла та Рома – чинні чемпіони своїх країн.

Ворскла впевнено пройшла далі у кваліфікації жіночої ЛЧ – розкішний гол зі штрафного довершив розгромну перемогу